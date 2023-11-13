Президент Польши Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда в понедельник выдал Матеушу Моравецкому (партия "Право и справедливость") мандат на формирование нового правительства, сообщает польский телеканал Polsat.

"После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства Матеушу Моравецкому, - приводит телеканал слова польского президента. - Таким образом, я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой партия-победитель первой получает возможность сформировать правительство".

Моравецкий возглавлял прежнее правительство страны, ранее в понедельник на первом заседании нового состава парламента он в соответствии с законодательством подал в отставку.

Наблюдатели отмечают, что, скорее всего, Моравецкому не удастся стать премьером, поскольку у него нет ни большинства в сейме, ни партнера по коалиции.

По результатам парламентских выборов, прошедших в Польше 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, а "Гражданская коалиция" - 30,7%, однако вместе с оппозиционными "Третьим путем" (14,4%) и "Новыми левыми" (8,6%) она получила большинство в парламенте.

На прошлой неделе представители трех влиятельных оппозиционных сил Польши - "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Новых левых" подписали коалиционное соглашение. Всего у этого альянса в сейме 248 мест из 460. Кандидатом на пост премьера от этого альянса является уже занимавший эту должность с 2007 по 2014 годы Дональд Туск, в прошлом также председатель Европейского совета.

Кроме того, в понедельник председателями обеих палат парламента Польши стали представители оппозиции: сейм (нижнюю палату парламента) возглавил представитель "Третьего пути" Шимон Головня, а сенат (верхнюю палату) - Малгожата Кидава-Блоньская от "Гражданской коалиции".