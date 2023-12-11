Депутаты польского парламента выразили недоверие правительству

По результатам парламентских выборов, прошедших в Польше 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, а "Гражданская коалиция" - 30,7%, однако вместе с также оппозиционными "Третьим путем" (14,4%) и "Новыми левыми" (8,6%) она получила большинство в парламенте.

Представители этих трех влиятельных оппозиционных сил Польши - "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Новых левых" уже подписали коалиционное соглашение. Всего у этого альянса в сейме 248 мест из 460. Кандидатом на пост премьера от этого альянса является уже занимавший эту должность с 2007 по 2014 годы Дональд Туск, в прошлом также председатель Европейского совета.

Кроме того, председателями обеих палат парламента Польши стали представители оппозиции: сейм возглавил представитель "Третьего пути" Шимон Головня, а сенат (верхнюю палату парламента) - Малгожата Кидава-Блоньская от "Гражданской коалиции".