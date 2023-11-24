В партии Моравецкого заявили о его поддержке некоторыми депутатами от оппозиции

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые депутаты от оппозиции готовы поддержать Матеуша Моравецкого, которому президент Польши Анджей Дуда поручил сформировать новое правительство, сообщает EFE со ссылкой на представителя партии Моравецкого "Право и справедливость" Рафала Бохенека.

В частности, по словам Бохенека, "некоторые представители Польской крестьянской партии заинтересованы в сотрудничестве с "Правом и справедливостью"". Он добавил, что такие депутаты от оппозиции "хранят молчание" по поводу переговоров, "поскольку, если они заявят об этом публично, то подвернутся жесткой критике".

Моравецкий ранее не раз называл лидера центристской Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша "наиболее вероятным" партнером для формирования альянса и, впоследствии, правительства, но представители партии отрицали возможность заключения соглашения.

Дуда поручил Моравецкому сформировать правительство 13 ноября. У Моравецкого есть это две недели, и итогов, скорее всего, стоит ожидать к концу этого срока, говорил пресс-секретарь кабинета министров Петр Мюллер.

По его словам, миссия Моравецкого состоит в том, чтобы "представить альтернативу той коалиции, которая подписала заявления по реализации своей программы (соглашение основных оппозиционных сил - ИФ)".

"Если эта альтернатива не получит поддержку парламента, есть еще один шаг - тогда миссию формирования правительства может взять на себя Дональд Туск (представитель оппозиции)", - отметил Мюллер.

Наблюдатели отмечают, что, скорее всего, Моравецкому не удастся стать премьером, поскольку у него нет ни большинства в сейме, ни партнера по коалиции.

По результатам парламентских выборов, прошедших в Польше 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, а "Гражданская коалиция" - 30,7%, однако вместе с оппозиционными "Третьим путем" (14,4%) и "Новыми левыми" (8,6%) она получила большинство в парламенте.

10 ноября представители трех оппозиционных сил Польши - "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Новых левых" - подписали коалиционное соглашение. Всего у альянса в сейме 248 мест из 460. Кандидатом на пост премьера от этого альянса является уже занимавший эту должность с 2007 по 2014 годы Туск.