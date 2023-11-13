Председателем польского сейма избрали представителя оппозиции

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Представитель польской оппозиции Шимон Головня в понедельник избран маршалом сейма (председателем нижней палаты парламента Польши), сообщает Польское телевидение.

ТВ отмечает, что он одержал победу над Элжбетой Витек, которую выдвигала правящая партия "Право и справедливость". За Головню отдали голоса 265 депутатов, за Витек - 193.

Согласно договоренности, достигнутой внутри оппозиционной коалиции (партии "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые Левые"), Головня, представитель партии "Третий путь", будет находиться в должности главы нижней палаты польского парламента до 13 ноября 2025 года, затем на этом посту на последующие два года его должен будет сменить представитель "Новых левых" Влодзимеж Чаржастый.

Польское телевидение отмечает, что выборы председателя - это первая задача сейма нового созыва. Первое заседание сейма нового созыва проходит в Варшаве в понедельник.

Позже в понедельник, как ожидается, польский президент Анджей Дуда выдвинет кандидатуру представителя партии "Право и справедливость" Матеуша Моравецкого на должность главы правительства и поручит ему сформировать кабинет министров. Ранее в понедельник Моравецкий официально подал в отставку с этого поста.

В то же время, как полагают наблюдатели, Моравецкому не удастся это сделать, поскольку у него нет ни большинства в сейме, ни партнера по коалиции.

На прошлой неделе представители трех влиятельных оппозиционных сил Польши - "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Новых Левых" подписали коалиционное соглашение. Всего у этого альянса в сейме 248 мест из 460. Кандидатом на пост премьера от этого альянса является уже занимавший эту должность с 2007 по 2014 года Дональд Туск, в прошлом также председатель Европейского совета.

По результатам парламентских выборов, прошедших в Польше 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, а "Гражданская коалиция" - 30,7%, однако вместе с оппозиционными "Третьим путем" (14,4%) и "Новыми Левыми" (8,6%) она получила большинство в парламенте.