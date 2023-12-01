Минюст признал иноагентами проект "Ковчег" и "Телеканал Дождь"

При этом из реестра иноагентов исключено ООО "Телеканал Дождь"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов социолога Игоря Эйдмана, юриста Анастасию Буракову, возглавляемый Бураковой проект помощи российским эмигрантам "Ковчег", а также "иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"".

По сведениям министерства, Буракова участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Также ей вменяются выступления против СВО и распространение фейков о решениях и политике российских властей.

Эйдману Минюст вменил открытое выражение поддержки Вооруженным силам Украины, распространение недостоверной информации о решениях и политике властей, участие в создании и распространении контента иноагентов. "Сотрудничает с иностранными организациями, является главным редактором издания (MNews World - ИФ), владелец которого – компания, включенная в реестр иностранных агентов".

По данным Минюста, Буракова и Эйдман живут не в России.

"Проект "Ковчег" выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял проведение мероприятий с участием иностранных агентов. Деятельность проекта координируется общественным движением, ряд соучредителей которого внесены в реестр иностранных агентов. Основатель и руководитель проекта проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

"Иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"" Минюст назвал "публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации". По мнению министерства, это объединение осуществляет "деятельность, направленную на формирование негативного образа" России и российской армии, в том числе в связи с проведением СВО. Также "Дождю" вменили распространение фейков о решениях и политике российских властей и участие в создании и распростарнении контента иноагентов.

Одновременно из реестра иноагентов "в связи с прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента" исключены ООО "Телеканал Дождь" и региональный благотворительный фонд "Самарская губерния". В связи с ликвидацией из реестра исключена межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург".