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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 2 км над уровнем моря зарегистрирован утром в понедельник на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пепловый шлейф протянулся в восточном направлении на расстоянии более 5 км.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в семи километрах от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Северо-Курильск Парамушир
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