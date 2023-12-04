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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Экс-посол США в Боливии арестован по обвинению в шпионаже в пользу Кубы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован по обвинению в тайной работе в качестве агента правительства Кубы, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, 73-летний Роча был арестован в Майами в пятницу по уголовному делу.

Один из источников сообщил, что Роча обвиняется в том, что работал на продвижение интересов кубинского правительства.

Агентство напоминает, что федеральный закон требует, чтобы люди, выполняющие политические поручения иностранного правительства или организации на территории США, регистрировались в министерстве юстиции.

Как заявили источники агентства, более подробная информация по делу Рочи будет обнародована на заседании суда в понедельник, 4 декабря.

Associated Press уточняет, что Роча был главным дипломатом США в Аргентине в период с 1997 по 2000 год.

На своем следующем посту посла в Боливии он непосредственно вмешался в президентскую гонку 2002 года. Агентство отмечает, что за несколько недель до голосования он предупредил, что США прекратят помощь южноамериканской стране, если она изберет президентом Эво Моралеса.

США Куба Боливия
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