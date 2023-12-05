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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Генсек ООН обеспокоен возобновлением боевых действий между Израилем и ХАМАС

15 тыс. человек погибли в Газе с начала войны, считают в израильской армии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность возобновлением боевых действий между Израилем, ХАМАС и другими палестинскими группировками в секторе Газа.

"Генеральный секретарь крайне встревожен возобновлением боевых действий между Израилем и ХАМАС и другими вооруженными палестинскими группировками в Газе 1 декабря, включая ракетный обстрел Израиля из Газы и возобновление наземных операций и активизацию авиаударов израильских сил обороны на юге Газы", - заявил официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Отмечается, что генсек ООН призывает все стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву.

По словам Гутерреша, в секторе Газа нет безопасного места для людей, которым приказано эвакуироваться.

Глава ООН призвал израильских военных избавить гражданское население анклава от новых страданий и избегать действий, которые могли бы ухудшить "катастрофическую гуманитарную ситуацию".

"Гражданские лица, включая работников здравоохранения, журналистов и персонал ООН, и гражданская инфраструктура должны быть защищены в любое время", - подчеркнул он.

Кроме того, Гутерреш серьезно обеспокоен эскалацией насилия на Западном берегу реки Иордан.

"Генеральный секретарь также по-прежнему серьезно обеспокоен эскалацией насилия на оккупированном Западном берегу, включая активизацию израильских операций по обеспечению безопасности, большое число погибших и арестов, всплеск насилия со стороны поселенцев и нападения палестинцев на израильтян", - прокомментировал Дюжаррик.

Тем временем Associated Press со ссылкой на израильских чиновников сообщает, что по меньшей мере 15 тыс. палестинцев погибли в секторе Газа с начала войны. По данным собеседников агентства, по оценкам армии Израиля, более 5 тыс. погибших - члены ХАМАС.

Министерство здравоохранения Газы, в свою очередь, заявляет, что на данный момент в секторе погибли свыше 15 тыс. 500 человек.

Хроника 07 октября – 05 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Антониу Гутерреш ООН ХАМАС Газа
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