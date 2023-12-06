В ООН назвали апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Гуманитарная ситуация в секторе Газа стала невероятно сложной, заявил в среду верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Мои коллеги, работающие в гуманитарной сфере, описали ситуацию, как апокалиптическую", - сказал Тюрк на пресс-конференции в Женеве, его слова приводят европейские СМИ.

Тюрк призвал Израиль и группировку ХАМАС в срочном порядке принять меры для деэскалации ситуации.

По его словам, он запрашивал разрешение посетить Израиль, сектор Газа и Западный берег реки Иордан, но не получил его.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления. По данным Минздрава в секторе Газа, в анклаве погибли более 16,2 тыс. его жителей, свыше 42 тыс. получили ранения.