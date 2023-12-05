Мишель сократит визит в Китай ради возвращения к обсуждению членства Украины в ЕС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель сократит время пребывания в Пекине на саммите ЕС-Китай из-за проблем, спровоцированных нежеланием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсуждать на грядущем саммите лидеров ЕС членство Украины, сообщает Politico.

"Мишель вернется в Брюссель для продолжения дискуссий о дальнейших действиях с лидерами ЕС", - заявило изданию чиновник Евросоюза.

Мишель вернется в Бельгию 8 декабря, после первого дня встреч с властями КНР.

Это необходимо отчасти из-за того, что у ЕС нет безопасной телефонной линии из Пекина, которая бы позволила Мишелю контактировать с лидерами европейских стран, не покидая китайскую территорию.

Другой источник сообщил Politico, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Орбана в Париж в конце этой недели, чтобы обсудить вопрос старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.

4 декабря стало известно, что Орбан написал Мишелю письмо с призывом снять тему открытия переговоров о членстве Украины в ЕС с повестки декабрьского саммита глав стран ЕС. В письме Орбан отмечает, что, по его мнению, "Евросовет не в состоянии принимать ключевые решения", пока не будет достигнут консенсус по будущей стратегии ЕС по Украине.