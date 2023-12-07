Лидеры ЕС и Китая обсудят экономические и торговые связи

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Двусторонние отношения, геополитические вопросы и глобальные проблемы обсудят в четверг в Пекине на саммите ЕС-КНР, говорится в опубликованной в Брюсселе повестке встречи Евросоюз-Китай на высшем уровне.

Европейский союз будет представлен председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их сопровождает высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. С китайской стороны во встрече примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Государственного совета Ли Цян.

В плане двусторонних отношений в Евросоюзе выделяют экономические и торговые связи - сферу, которую ЕС хотел бы видеть "более уравновешенной, с более равными условиями конкуренции для европейских предприятий в Китае и также с более равными торговыми потоками", как объяснил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник в преддверии саммита.

"Мы констатировали, что наши коммерческие отношения ухудшились из-нескольких факторов, в том числе из-за инфляции, но не только из-за нее. И есть вопрос, уже затронутый в заключениях июньского (2023 года - ИФ) Европейского совета, о рисках, которые мы хотели бы снизить в связи поставками из Китая (...). Мы хотели бы большей прозрачности и соответствия правилам ВТО", - сказал собеседник представителей СМИ.

Геополитический раздел переговоров будет сосредоточен в первую очередь на событиях на Украине и ближневосточном конфликте.

По словам функционера ЕС, целью Евросоюза на этих переговорах является донести до китайской стороны послание относительно происходящего на Украине, чтобы положить конец военным действиям. "Это будет наш приоритет номер один. Мы хотели бы, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию (...), а также во всем, что касается обхода санкций, нам надо быть уверенными, что Китай не помогает России", - заявил высокопоставленный источник.

"И нам также нужно, чтобы Китай включился в дискуссии и применил весь свой (политический - ИФ) вес во всем связанном с мирным планом на Украине", - добавил он. Кроме того, глава Евросовета Мишель затронет вопрос "о влиянии Китая на КНДР" в деле военного сотрудничества Северной Кореи с Россией. "Мы сознаем, что наши возможности ограничены, и мы, вероятно, заранее знаем ответ, но мы продолжим настаивать на этом", - сказал представитель ЕС.

Лидеры Евросоюза и Китая обсудят ситуацию и гуманитарный кризис на Ближнем Востоке, а также дипломатическое взаимодействие для укрепления мира в регионе. Помимо этого, в Брюсселе рассчитывают на обсуждения вопросов о Тайване, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южно-Китайском море.

Что касается глобальной проблематики встречи ЕС-КНР в Пекине, лидеры Евросоюза настроены побудить Китай на фоне продолжающейся конференции ООН COP28 в Дубае "к более амбициозным действиям по борьбе с изменением климата, включая поэтапный отказ от ископаемого топлива и обязательство по сокращению уровня выбросов метана, чтобы выполнить условия Парижского соглашения и достичь глобальных нулевых чистых выбросов к 2050 году".

Планируется обсудить всемирное здравоохранение и готовность к пандемиям.

В Брюсселе указывают на то, что пандемия COVID-19 продемонстрировала необходимость распространить политику здравоохранения за национальные границы, чтобы страны могли лучше готовиться к санитарным кризисам и предотвращать их. ЕС призовет Китай укреплять сотрудничество в области предотвращения пандемий.

Как сообщил журналистами на условии анонимности чиновник ЕС, европейская сторона также затронет вопрос о правах человека. "Председатель (Евросовета - ИФ) Мишель продолжит эту тему, что он уже делал во время всех своих встреч с китайской стороной, будь то саммиты или иные совещания. Он поднимал эти вопросы, которые действительно очень деликатные, но которые крайне важны для нас", - сказал европейский источник.

В свою очередь в КНР выразили надежду на позитивное развитие отношений с ЕС.

На встрече с послами Европейского союза и государств-членов ЕС министр иностранных дел Китая Ван И отметил положительные тенденции, которые проявляются в двусторонних отношениях, и призвал развивать их.

"Отношения Китая и ЕС демонстрируют хорошую тенденцию к всестороннему восстановлению и устойчивому прогрессу", - заявил Ван И.

Он подчеркнул, что "отношения Китая и ЕС связаны с процветанием Азии и Европы и стабильностью во всем мире, и обе стороны должны совместно поддерживать и развивать их".

Вместе с тем, как пишет китайская англоязычная газета Global Times, китайские эксперты отмечают, что "несмотря на общий позитивный настрой, не следует ожидать от саммита слишком многого, поскольку Европа по-прежнему негативно относится к Китаю с точки зрения его политической системы, идеологии и даже экономики".