ЕК не пересмотрела предложение о помощи Украине в 50 млрд евро

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия не пересматривает свое предложение о макрофинансовой помощи Украине в 50 млрд евро в рамках пополнения бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы и ожидает решения Совета ЕС, заявила на брифинге представитель ЕК Арианна Подеста.

"Это предложение о 50 млрд евро по-прежнему в силе, и теперь надлежит совету принять решение. Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, чтобы гарантировать, что поддержка Украине по-прежнему будет осуществляться в ближайшие месяцы", - сказала она.

Так она ответила на вопрос, не стоит ли Еврокомиссии подумать над планом "Б" и работать над этим с 26 государствами ЕС без Венгрии, чтобы "подорвать возможности Орбана шантажировать Европейский союз".

Накануне Bloomberg сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил председателю Евросовета Шарлю Мишелю письмо с призывом снять тему открытия переговоров о членстве Украины в Евросоюзе с повестки саммита ЕС 14-15 декабря.

В этом письме Орбан также критикует обсуждение согласования дополнений к бюджету на 2024-2027 годы. Он отмечает, что "пока что дискуссии были слишком сфокусированы на необоснованном, несбалансированном и нереалистичном предложении комиссии".