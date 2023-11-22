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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Орбан готов блокировать новую помощь Киеву при отсутствии общей стратегии ЕС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать дальнейшее выделение помощи Украине и процесс ее вступления в ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Венгерский премьер в этом письме указал, что никаких решений о финансовой помощи Украине, начале переговоров о ее вступлении в ЕС или о любых дополнительных санкциях против России не может быть принято, пока лидеры блока не проведут "стратегическое обсуждение" в Брюсселе в середине декабря.

"Евросовет должен проанализировать реализацию и эффективность нашей нынешней политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", - написал Орбан в письме Мишелю.

По словам Орбана, лидеры ЕС не должны принимать решений о финансовой помощи Украине и расширении санкционного режима против России, а также о вступлении в блок новых членов, пока "не будет консенсуса о будущей стратегии в отношении Украины".

Премьер Венгрии отметил, что ЕС нужно провести "искренние и открытые" переговоры о том, насколько "реальны стратегические цели ЕС на Украине".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 8 ноября, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий.

Ожидается, что лидеры ЕС примут решение в отношении рекомендаций ЕК на заседании декабрьского Европейского совета.

Виктор Орбан ЕС Евросоюз Украина Венгрия
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