Госдеп США считает нужным скорее выделить дополнительные средства Украине

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Госдепе США полагают, что Конгрессу необходимо как можно быстрее выделить дополнительные средства для финансирования дальнейшей помощи Украине, заявил в понедельник представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

"Безусловно, мы обеспокоены тем, что средств почти не осталось. Сейчас используются остатки выделенных ранее фондов", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о дальнейшей поддержке Украины.

Миллер отметил, что глава госдепа Энтони Блинкен "призывает Конгресс как можно быстрее принять решение (о выделении дополнительных средств - ИФ)".

Со своей стороны, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден "за последние пару недель контактировал с лидерами палат Конгресса по теме дополнительного финансирования". Салливан отметил, что в случае необходимости Байден продолжит такие контакты.

Ранее директор административно-бюджетного управления администрации США Шаланда Янг заявила, что у американских властей к концу года закончатся средства на помощь Украине, если Конгресс не примет решения о выделении дополнительного финансирования Киеву.

"Я хочу прояснить: без действий Конгресса у нас к концу года закончатся ресурсы на приобретение новый партий вооружений и оборудования для Украины и на предоставление снаряжения из запасов США. Нет волшебных запасов финансов, доступных для решения этого вопроса. У нас нет денег, и почти нет времени", - приводит The Hill выдержки из письма Янг лидерам Конгресса.

По словам Янг, Пентагон израсходовал 97% из $62,3 млрд, выделенных ранее для помощи Украине, а госдеп истратил все $4,7 млрд, включая фонды на экономическое содействие и гумпомощь.

В октябре президент США Джо Байден направил в конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.

Республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включают помощь Украине.

В конце ноября спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что в целом оптимистично оценивает вопрос о выделении дополнительной помощи Израилю и Украине, однако заявил о необходимости рассматривать их по отдельности.