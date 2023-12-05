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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Италии решили задержать предполагаемых сообщников бежавшего из страны Усса-младшего

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Милана выдала ордер на задержание шести человек, которых подозревают в том, что они помогли Артему Уссу - сыну экс-губернатора Красноярского края - бежать из-под домашнего ареста и перебраться из Италии в Россию. Об этом пишет Fatto Quotidiano.

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Операцию проводит полиция Милана, провинции Брешиа, а также правоохранители в Словении и Хорватии. Участие в координации операции принимают агентство ЕС Евроюст и судебные власти США. Они разыскивают шесть человек - итальянца боснийского происхождения, а также пятерых иностранных граждан, находящихся за пределами Италии.

17 октября 2022 года Усса задержали по американскому ордеру на арест в аэропорту в Италии. Власти США обвиняют его в уклонении от санкций. В декабре его перевели из тюрьмы под домашний арест. 22 марта он исчез, на следующий день после того, как суд в Милане окончательно одобрил его экстрадицию в США.

Миланские следователи пришли к выводу, что Усс сломал электронный браслет и бежал с помощью сообщников, пятеро из которых помогли ему добраться на четырех разных машинах до границы со Словенией и пересечь ее. Расследование обстоятельств его побега продолжается.

Госдепартамент США пообещал вознаграждение в $7 млн за информацию, которая поможет найти и задержать Артема Усса.

В России Усс-младший был объявлен в международный розыск по делу об отмывании и заочно арестован. 4 апреля его адвокат сообщил, что Усс ответил на вопросы в следственном департаменте МВД России. По итогам допроса его отпустили под подписку о невыезде.

Артем Усс - сын экс-губернатора Красноярского края, сенатора Александра Усса.

Милан США Италия Словения Брешиа Артем Усс Александр Усс
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