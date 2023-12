Клиенты британских сотовых операторов подали иск против них на 3,3 млрд фунтов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Британская юридическая фирма Charles Lyndon подала иск от лица нескольких миллионов клиентов против крупнейших сотовых операторов страны, намереваясь взыскать с них компенсацию за незаконные, по их мнению, сборы.

Ответчиками по иску выступают Vodafone Group, EE, O2 и Three, компенсацию могут получить до 4,8 млн клиентов в общем размере около 3,3 млрд фунтов стерлингов ($4,15 млрд). В том числе Vodafone может выплатить до 1,4 млрд фунтов, EE - до 1,1 млрд фунтов, Three - до 507 млн фунтов, O2 - до 256 млн фунтов. Сумма выплаты в расчете на человека может достигать 1,8 тыс., пишет Financial Times.

Истцы утверждают, что компании не снижали размер ежемесячных платежей после истечения минимального срока контракта, заключаемого с оператором при покупке сотового телефона. По их словам, нарушения продолжались в течение 16 лет, с 2007 года.

"По сути, мы утверждаем, что платежи клиентов не снижались после того, как они полностью выплачивали стоимость купленного телефона, и таким образом они несли убытки", - говорится в сообщении юрфирмы.

Акции Vodafone дорожают на 0,3% на торгах в пятницу, цена бумаг BT Group (владеет EE) растет на 0,2%, котировки акций CK Hutchison Holdings (владелец Three) в Гонконге повысились на 0,75%.