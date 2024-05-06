Путин посетит в Китае два города

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Визит президента Владимира Путина в Китай будет носить государственный характер, его сроки объявят в ближайшие дни, в Китае Путин посетит два города, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Мы с китайской стороной о сроках визита объявим в ближайшие дни. Всем хорошо известно, что это будет первый международный визит Владимира Путина после вступления в должность, после выборов, которые состоялись в марте, - сказал он.- У нас государственный визит. Он предусматривает посещение не только столицы, но и другого города".

По словам Ушакова, это ответный шаг на первый официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина, который состоялся в прошлом году после выборов в Китае.