Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

Путин посетит в Китае два города

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Визит президента Владимира Путина в Китай будет носить государственный характер, его сроки объявят в ближайшие дни, в Китае Путин посетит два города, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Мы с китайской стороной о сроках визита объявим в ближайшие дни. Всем хорошо известно, что это будет первый международный визит Владимира Путина после вступления в должность, после выборов, которые состоялись в марте, - сказал он.- У нас государственный визит. Он предусматривает посещение не только столицы, но и другого города".

По словам Ушакова, это ответный шаг на первый официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина, который состоялся в прошлом году после выборов в Китае.

Китай Си Цзиньпин Юрий Ушаков Владимир Путин Пекин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Путин прибыл в Пекин

Новости

В "Макфе" предложили мировую по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций

Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая

Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая

Добыча омуля на Байкале в режиме промразведки может начаться в 2025 году

В ЕС пока не решили, как ответить на приглашения на инаугурацию президента РФ

В ЕС пока не решили, как ответить на приглашения на инаугурацию президента РФ

Дума приняла закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

Дума приняла закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

МИД РФ вызвал британского посла

МИД РФ вызвал британского посла

Депутатами в РФ на сегодняшний день являются 10 иноагентов

Дума запретила иноагентам участвовать в выборах в РФ

Источник сообщил об отмене заседания Госдумы 8 мая

Источник сообщил об отмене заседания Госдумы 8 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });