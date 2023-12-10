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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Брюсселе тысячи человек вышли на манифестацию против антисемитизма

В Брюсселе тысячи человек вышли на манифестацию против антисемитизма
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Марш против антисемитизма в воскресенье в Брюсселе собрал, по данным полиции, около четырех тысяч человек, сообщает телеканал RTBF.

Манифестация проводилась по призыву Координационного комитета еврейских организаций Бельгии, фламандского Форума еврейских организаций и Бельгийской лиги против антисемитизма.

По замыслу организаторов, отмечает канал, акция призвана показать "обеспокоенность физической агрессией в отношении евреев, а также в связи с распространением антисемитских заявлений на улицах, с экранов, в высказываниях граждан и представителей власти".

Присоединившийся к организаторам Союз еврейских прогрессистов Бельгии призвал своих сторонников к участию в марше под антирасистскими лозунгами. "Мы выйдем на марш против ненависти к евреям и против ненависти к арабам, чернокожим африканцам, мусульманам, мигрантам", - подчеркнул в своем коммюнике союз, который "борьбу против антисемитизма расценивает как борьбу против всех форм расизма".

На эту акцию отреагировал бельгийский министр юстиции Поль Ван Тигхельт. "Манифестанты справедливо привлекают внимание к этому аспекту. Мы не можем согласиться с тем, что наши сограждане боятся выйти из дома, а это, тем не менее, происходит со многими евреями", - признал министр.

Бельгия
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