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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Нетаньяху сформировал группу для обсуждения будущего Газы после конфликта

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформировал секретную группу из высокопоставленных союзников и представителей силовых ведомств для обсуждения послевоенных планов по сектору Газа, передает израильский телеканал Channel 13.

Согласно имеющейся у него информации, в группу, которую возглавили руководитель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министр стратегического планирования Рон Дермер, вошли также представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), разведслужбы Израиля "Моссад" и службы внутренней безопасности Израиля "Шин-Бет".

По данным СМИ, группа уже встречалась четыре раза и, как ожидается, соберется снова на этой неделе.

Отмечается, что посол Израиля в США Майк Герцог тоже присутствовал на встречах.

Как сообщил телеканалу Channel 13 высокопоставленный чиновник, Израиль проинформировал американцев о существовании группы.

Любые выводы, к которым придет команда под руководством Ханегби, также будут представлены военному кабинету министров, уточняет Channel 13.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось договориться о его продлении.

Хроника 07 октября – 11 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль
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