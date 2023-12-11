В Берлине и в Амстердаме считают необходимым продолжать поддержку Украины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Германия и Нидерланды в понедельник вновь заявили о необходимости оказывать поддержку переговорам о вступлении Украины в ЕС, а также призвали продолжать помогать Киеву, сообщает агентство ЭФЭ.

"Важно, чтобы Украина могла рассчитывать на нашу поддержку", - заявил на совместной пресс-конференции с германским канцлером Олафом Шольцем уходящий с поста нидерландский премьер Марк Рютте.

Он также счел важным, чтобы ЕС на саммите в четверг и в пятницу сделал бы следующий шаг по принятию многолетнего бюджета, которым предусмотрено выделение нового пакета финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, а также о европейских перспективах Киева и начале переговоров о его присоединении к ЕС.

Шольц в свою очередь заявил, что ЕС "необходимо сформулировать долгосрочную перспективу относительно того, как мы сможем поддержать Украину, какое время и какие объемы производства боеприпасов и обеспечения им необходимы для этого".

"Это требует совместных усилий. Я готов направиться в Брюссель, чтобы активно работать для того, чтобы изыскать решение, которого пока, увы, не существует. Именно поэтому достижение соглашения невозможно без изменения расходных статей бюджета в целом, но ситуация не может быть решена путем вливания новых денег", - отметил он.

Несмотря на это Рютте выразил надежду на то, что разногласия по этим проблемам внутри ЕС удастся урегулировать на саммите.