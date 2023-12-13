CNN сообщает, что визит Зеленского в США не дал ответа на вопрос о дополнительной помощи Украине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, встречи и беседы последнего с американскими законодателями не внесли ясности в вопрос о том, будет ли решение о дополнительной помощи Украине принято в текущем году, сообщает CNN.

Телеканал обратил внимание, что Байден вместо традиционного обещания американской поддержки "столько, сколько потребуется", на пресс-конференции с Зеленским заявил, что США "продолжат поставлять Украине критически важное оружие и технику до тех пор, пока смогут".

"Этот сдвиг отразил основные препятствия при одобрении новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с законодателями на Капитолийском холме не стало яснее, поступит ли новая помощь до конца года", - резюмирует CNN.

Издание Politico, комментируя итоги визита Зеленского, отмечает, что "Байден не смог дать Зеленскому того, чего он хотел: твердого, как скала, обещания".

"Мы ведем переговоры, чтобы получить необходимое нам финансирование. Не даю обещаний, но надеюсь, что мы сможем этого добиться, я думаю, мы сможем", - сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Издание в связи с этим подчеркивает: "Это еще один признак того, что Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится. Поляризованная политика внутри страны ограничила его способность делать то, что он хочет, в данном случае заверить Зеленского, что США всегда будут рядом, чтобы поддержать обороноспособность Украины".

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгрессу "практически невозможно" принять новый закон в этом году, поскольку Республиканская партия собирается уйти на рождественские каникулы позже на этой неделе.

Как пишет издание The Hill, республиканцы заняли жесткую позицию в отношении дополнительной помощи на $106 млрд Украине, Израилю, Тайваню и на усилие охраны южной границы.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон после встречи с Зеленским сказал, что высказался за продолжение помощи Украине, но повторил свои условия, согласно которым демократы должны были пойти на серьезные уступки по границе.

"Я также с самого первого дня очень ясно дал понять, что наше первое условие в отношении любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность касается в первую очередь нашей собственной национальной безопасности", - сказал он.

Сенатор Роджер Маршалл предупредил, что республиканцы "не сдвинутся" с места по помощи Украине без решения вопроса по границе.

Он сказал, что сенаторы должны договориться о безопасности своих границ, прежде чем даже обсуждать Украину, добавив, что США должны быть "больше сосредоточены на мирном соглашении", чтобы положить конец российско-украинскому конфликту.

По его словам, он "сочувствует Украине", однако "идея о том, что Украина вернется к тому, что было до Крыма, думаю, просто нереалистична".