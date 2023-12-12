Новый премьер Польши Туск потребовал от Запада усилий для помощи Украине

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник в ходе выступления перед парламентом страны заявил, что западные страны должны сделать всё возможное для помощи Украине.

"Мы будем требовать максимальных усилий Запада для помощи Украине. Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации на Украине", - сказал Туск.

"Нам нужно выступать единым голосом по Украине. Это должно нас объединять", - заявил он.

При этом Туск указал, что Польша при выстраивании отношений с Киевом должна также защищать интересы своих граждан, в частности в сельскохозяйственной сфере.

"Помощь Польши Украине очень важна, но в то же время мы должны оставаться напористыми, когда речь идет об интересах польских фермеров", - сказал он.

Туск добавил, что в скором времени отправится в Брюссель на саммит лидеров ЕС, чтобы "убедить наших союзников в необходимости защищать демократические ценности и Украину".

Накануне депутаты сейма (нижней палаты парламента) Польши поддержали инициативу о формировании правительства страны лидером оппозиции Дональдом Туском.