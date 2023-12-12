Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Новый премьер Польши Туск потребовал от Запада усилий для помощи Украине

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник в ходе выступления перед парламентом страны заявил, что западные страны должны сделать всё возможное для помощи Украине.

"Мы будем требовать максимальных усилий Запада для помощи Украине. Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации на Украине", - сказал Туск.

"Нам нужно выступать единым голосом по Украине. Это должно нас объединять", - заявил он.

При этом Туск указал, что Польша при выстраивании отношений с Киевом должна также защищать интересы своих граждан, в частности в сельскохозяйственной сфере.

"Помощь Польши Украине очень важна, но в то же время мы должны оставаться напористыми, когда речь идет об интересах польских фермеров", - сказал он.

Туск добавил, что в скором времени отправится в Брюссель на саммит лидеров ЕС, чтобы "убедить наших союзников в необходимости защищать демократические ценности и Украину".

Накануне депутаты сейма (нижней палаты парламента) Польши поддержали инициативу о формировании правительства страны лидером оппозиции Дональдом Туском.

Польша Дональд Туск Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека пострадали при частичном обрушении жилого дома в Бронксе

Два человека пострадали при частичном обрушении жилого дома в Бронксе

Что случилось этой ночью: вторник, 12 декабря

Президент США пообещал Израилю помощь до полного уничтожения ХАМАС

Президент США пообещал Израилю помощь до полного уничтожения ХАМАС

Палата представителей США может проголосовать по расследованию против Байдена в среду

Палата представителей США может проголосовать по расследованию против Байдена в среду

Новых предложений о перемирии между Израилем и ХАМАС не поступало

ЕС намерен получить от замороженных российских активов 15 млрд евро для Украины

Американский сенатор допустил, что решение о военной помощи Украине отложат до января

Американский сенатор допустил, что решение о военной помощи Украине отложат до января

Израиль не исключает сделку с "Хезболлой" по зоне безопасности на границе с Ливаном

Израиль не исключает сделку с "Хезболлой" по зоне безопасности на границе с Ливаном

Минобороны Израиля заявило, что отряды ХАМАС в Джебалии и Шуджайе на грани разгрома

Что произошло за день: понедельник, 11 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });