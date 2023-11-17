Правительство Венгрии устроило тотальный опрос избирателей о поддержке Украины

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Венгрии обнародовало вопросы с вариантами ответов анкеты, которая разослана по почте всем избирателям страны для выяснения их мнения по спорным темам и отношения к Евросоюзу, АР отмечает воинственный настрой анкеты по отношению к ЕС.

Один из 11 вопросов заключается в том, должна ли Венгрия и дальше блокировать предложение ЕС по предоставлению четырехлетнего пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро.

"ЕС просит Венгрию о дополнительной поддержке для Украины, даже несмотря на то, что наша страна не получила причитающиеся ей средства ЕС", - говорится в анкете. Один из предложенных вариантов ответа: "Нам не стоит выделять новые средства на поддержку Украины до тех пор, пока мы не получим деньги, которые нам положены" (имеется в виду решение ЕК, которая в декабре 2022 года заморозила выделение Венгрии 22 млрд евро в связи с опасениями по поводу несоблюдения принципа верховенства права в стране).

В анкете также есть вопросы, не должен ли ЕС прекратить военную помощь Киеву, и не стоит ли выступить против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Перед еще одним вопросом составители анкеты сообщают, что ЕС намеревается создать "гетто для мигрантов в Венгрии", и затем спрашивают, должна ли Венгрия "согласиться на планы Брюсселя по мигрантам" или должна выступить против создания таких гетто.

Также они сообщают, что Евросоюз добивается от Венгрии отмены закона, который запрещает показ ЛГБТ-контента несовершеннолетним, и предупреждают, что стране грозит агрессивная ЛГБТ-пропаганда, нацеленная на детей.

Предыдущий подобный опрос, который называется "национальная консультация", проводился в январе 2023 года, на вопросы анкеты ответили менее 1,4 млн человек при том, что население страны составляет 9,7 млн. Тогда власти сообщили, что 97% респондентов выразили несогласие с санкциями ЕС против России.

Правительство Орбана проводит такие опросы с 2010 года, их результаты не имеют юридических последствий, но власти говорят, что это помогает укрепить позицию страны в дискуссиях на уровне ЕС, поскольку демонстрирует национальный консенсус по важным вопросам. Как правило, ответы на анкету присылают около 20% венгерских избирателей, но 99% из них соглашаются с позицией правительства.

Опросы критикуют социологи и венгерская оппозиция, называя их пропагандистскими и манипулятивными, поскольку используемые формулировки подсказывают нужные правительству ответы, отмечает АР.