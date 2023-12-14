США откладывают продажу винтовок Израилю из-за возможного насилия поселенцев

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джозефа Байдена задерживает выдачу лицензий на продажу Израилю более 20 тыс. винтовок M16 из-за опасений по поводу нападений израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, через несколько недель после того, как сделка по продаже винтовок была одобрена, Госдепартамент США решил замедлить процесс и провести новую проверку лицензий.

Как отметили собеседники портала, причиной нового пересмотра стало опасение в администрации Байдена, что израильское правительство делает недостаточно для борьбы с насилием со стороны поселенцев на Западном берегу и утверждает, что США "раздувают проблему".

"На данный момент эта сделка никуда не продвигается. Нам нужно больше гарантий от Израиля относительно шагов, которые он собирается предпринять, чтобы пресечь нападения воинствующих поселенцев и убедиться, что никакое новое американское оружие не попадет к поселенцам на Западном берегу", - сказал американский чиновник.

Axios напоминает, что на прошлой неделе Госдепартамент запретил въезд в США нескольким десяткам израильских поселенцев, которые, как считается, причастны к нападениям на палестинцев.