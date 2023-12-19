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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Отсрочка запрета на поставки в ЕС слябов дает структуре НЛМК время на трансформацию

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Продление временного исключения на импорт российских стальных слябов в ЕС дает NLMK Belgium Holdings (NBH) достаточно времени для перехода к новой бизнес-модели с постепенным введением в производство альтернативных поставок полуфабрикатов, сообщает NBH.

18 декабря ЕС ввел 12-й пакет санкций, согласно которому до октября 2028 года продлевается льготный период для ввоза в регион некоторых видов российских стальных полуфабрикатов, строго отвечающих необходимым техническим требованиям. Речь идет, в частности, о поставке в регион слябов (CN 7207 12 10) и заготовки (классификация CN 7224 90).

Льготный период позволяет НЛМК отгружать стальные слябы для переработки в Европе при производстве готовой продукции. У компании есть производственные активы в Бельгии (NLMK La Louviere, NLMK Clabecq), Дании (NLMK DanSteel) и Италии (NLMK Verona). В 2021 году НЛМК поставил на свои европейские предприятия, согласно годовому отчету, 2,4 млн тонн слябов. NLMK La Louviere входит в состав NLMK Belgium Holdings (NBH), СП группы НЛМК и бельгийской SOGEPA, а осенью 2022 года компания сообщила об интеграции в СП и подразделения в Дании. Как сообщал Bloomberg, инициатором вопроса о продлении льготного периода для ввоза слябов было NBH, которое в обмен предлагало реализовать инвестпроект по строительству новой дуговой печи, что сделает производство более экологичным.

"Решение о продлении срока действия временных мер имеет решающее значение, поскольку европейский и мировой рынки меняются. В дополнение к политическим проблемам пошлины CBAM (налог на выбросы CO2 при импорте стали) станут реальностью, а изменение ожиданий клиентов и общества в рамках "зеленого" перехода повлияет на нашу продукцию и процессы. Поэтому NBH как компания должна приспособиться к новому экономическому и политическому ландшафту и гарантировано снизить CO2-след выпускаемой продукции. Дополнительное время на переходный период позволяет нам активно работать над конфигурацией бизнеса, которая обеспечит путь к снижению выбросов CO2 в сталь в будущем", - говорится в сообщении NBH.

"Нам предстоит многое сделать для преобразования нашего бизнеса - мы будем упорно работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы добиться успеха и стать долгосрочным партнером, которого заслуживают наши клиенты", - сказал через пресс-службу председатель правления NBH Бен де Вос.

НЛМК Бельгия NBH Дания Бен де Вос NLMK La Louviere Евросоюз
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