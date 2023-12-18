ЕС может продлить льготный период для импорта российских слябов до 2028 года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза намерены одобрить продление еще на четыре года льготного периода для ввоза в регион некоторых видов российских стальных полуфабрикатов, передает Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

ЕС в 2022 году запретил импорт из России стального проката и полуфабрикатов, предоставив при этом до 1 октября 2024 года льготный период для определенного видов слябов, строго отвечающих необходимым техническим требованиям. Льготный период позволяет НЛМК отгружать стальные слябы для переработки в Европе при производстве готовой продукции. У компании есть производственные активы в Бельгии (NLMK La Louviere, NLMK Clabecq), Дании (NLMK DanSteel) и Италии (NLMK Verona). В 2021 году НЛМК поставил на свои европейские предприятия, согласно годовому отчету, 2,4 млн тонн слябов.

NLMK La Louviere входит в состав NLMK Belgium Holdings (NBH), СП группы НЛМК и бельгийской SOGEPA, а осенью 2022 года компания сообщила об интеграции в СП и подразделения в Дании. Как пишет агентство, инициатором вопроса о продлении льготного периода было NBH, которое в обмен предлагало реализовать инвестпроект по строительству новой дуговой печи, что сделает производство более экологичным.

Bloomberg отмечает, что это предложение о продлении льготного периода пока не одобрено, меры еще не согласованы странами-членами ЕС.