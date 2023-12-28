Брат Пола Уилана не ждет его скорого освобождения из российской колонии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Дэвид Уилан не видит оснований ожидать, что его брат Пол, приговоренный в России к реальному сроку по обвинению в шпионаже, будет скоро освобожден и вернется домой.

"Нет никаких оснований ожидать, что Пол выйдет на свободу в ближайшее время. Правительство США и Кремль, похоже, не в состоянии найти решение, которое позволило бы ему освободиться и вернуться домой к нашей семье", - сказал Дэвид Уилан журналистам.

По его словам, Пол Уилан отбыл уже почти треть назначенного ему судом срока заключения. Он и его семья, отметил Дэвид Уилан, продолжают надеяться, что Москве и Вашингтону удастся договориться, и его брат вернется домой.

Гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании, бывший морпех Пол Уилан 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии. Он вины не признает, но оспаривать приговор не стал в надежде на обмен. Сейчас он находится в исправительной колонии № 7 в Мордовии.

28 декабря исполнилось пять лет с момента задержания Уилана в России.

В ходе "Прямой линии" 14 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от передачи Уилана Соединенным Штатам и что переговоры об их обмене продолжаются, но американская сторона должна услышать предложения российской стороны.

В Госдепартаменте США говорили, что в последнее время делали Москве несколько "серьезных предложений" по Уилану и Гершковичу, в том числе одно в декабре, но российская сторона их отклонила. 28 декабря госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "не проходит и дня без интенсивных усилий правительства США по возвращению Пола домой".