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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

Во Франции задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек были задержаны в пятницу во французском департаменте Мёрт и Мозель, их подозревают в подготовке теракта, передаёт телеканал BFMTV.

По его данным, в антитеррористической операции была задействована французская контрразведка - Генеральная дирекция внутренней безопасности.

Все пятеро подозреваемых взяты под стражу, отмечает канал со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру.

Также в пятницу региональная газета L'Est Republicain сообщила, что расследование связано с подозрениями в подготовке злоумышленниками "одного или нескольких преступлений в отношении здоровья или жизни людей".

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал в тот же день префектов к "сохранению чрезвычайной бдительности" по случаю христианских праздников Рождества и Богоявления.

Министр выступил с этим призывом в то время, когда во Франции действует самый высокий уровень террористической угрозы, объявленный 13 октября после гибели учителя лицея города Аррас Доминика Бернара от руки радикализированного бывшего ученика, выходца из Ингушетии.

Кроме того, активация высшего уровня угрозы, отмечает BFMTV, произошла на фоне войны между Израилем и ХАМАС после террористической атаки радикальной палестинской группировки 7 октября.

Жеральд Дарманен Франция
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