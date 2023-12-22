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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины

Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины
Фото: Telegram-канал уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о гуманитарном обмене передачами и письмами для российских и украинских военнопленных.

"Сегодня впервые... на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России", - написала Москалькова в своем телеграм-канале в пятницу.

Она уточнила, что обмен состоялся по взаимной договоренности с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Татьяна Москалькова Украина РФ
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