Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины

Фото: Telegram-канал уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о гуманитарном обмене передачами и письмами для российских и украинских военнопленных.

"Сегодня впервые... на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России", - написала Москалькова в своем телеграм-канале в пятницу.

Она уточнила, что обмен состоялся по взаимной договоренности с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.