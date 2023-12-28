Венесуэла осудила приближение британского военного корабля к берегам Гайаны

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Венесуэлы осуждает прибытие в Гайану британского военного корабля HMS Trent в то время, как две этих страны ведут территориальный спор из-за приграничного региона Эссекибо.

В заявлении правительства это решение Великобритании названо враждебным провокационным актом и нарушением недавней декларации, принятой в качестве плана действий для решения территориального спора.

Присутствие корабля в Каракасе назвали "чрезвычайно серьезной проблемой, поскольку оно сопровождается заявлениями политических и военных представителей захватчиков Эссекибо, которые настаивают на внешнем вмешательстве в этот спор".

Правительство Венесуэлы также призвало власти Гайаны принять "немедленные меры" для вывода корабля HMS Trent из территориальных вод страны и воздержаться от дальнейшего вовлечения "военных держав" в территориальный спор.

Венесуэльские власти добавили, что считают необходимым "продолжить идти по пути мира и взаимопонимания, продолжить прямой диалог между сторонами", но "оставляют за собой право на все действия в рамках Конституции и международного права по защите морской и территориальной целостности" страны.

Несколько дней назад стало известно о решении Великобритании отправить корабль HMS Trent к берегам Гайаны в знак дипломатической и военной поддержки бывшей британской колонии: до 1966 года Гайана являлась британской колонией.

Решение об отправке корабля к берегам Гайане в Лондоне приняли на фоне претензий Венесуэлы на регион Эссекибо.

Кризис между Венесуэлой и Гайаной обострился в последние годы после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах, на которые претендует и Венесуэла. В частности, Каракас выступает против выдачи Джорджтауном нефтяным компаниям разрешений на бурение в этих водах.

3 декабря граждане Венесуэлы на референдуме высказались за присоединение Эссекибо к стране. Несколько дней спустя руководство Венесуэлы обнародовало список запланированных мер по взятию Эссекибо под контроль: в частности, речь шла об обсуждении организации обороны новой территории, о повсеместном распространении географических карт с ее новым обозначением и о выдаче лицензий на участки ее недр.

В Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы.

14 декабря 2023 года в Сент-Винсенте и Гренадинах президент Гайаны Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели переговоры и договорились продолжить диалог и не применять силу против друг друга.