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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Путин в разговоре с Мадуро выступил за дипломатическое решение спора с Гайаной

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами, сообщила пресс-служба Кремля.

"Мадуро проинформировал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо", - говорится в сообщении.

Президенты в ходе телефонного разговора обсудили "актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере", сообщили в пресс-службе. "Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета", - говорится в сообщении.

"При обмене мнениями по международной повестке дня подчеркнуты общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств", - добавили в Кремле.

3 декабря состоялся референдум, на котором граждане Венесуэлы высказались за присоединение Эссекибо к стране. После этого в Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы.

15 декабря сообщалось, что Гайана и Венесуэла договорились в ходе переговоров о территориальном споре вокруг Эссекибо, что ни одна из стран не будет угрожать или применять силу против другой ни при каких обстоятельствах.

Венесуэла Владимир Путин Эссекибо Гайана
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