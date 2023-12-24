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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Великобритания направит к берегам Гайаны боевой корабль

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания готовится отправить боевой корабль HMS Trent к берегам Гайаны в знак дипломатической и военной поддержки своей бывшей колонии, сообщили британские СМИ, ссылаясь на министерство обороны Соединенного Королевства.

Решение об отправке корабля принято на фоне претензий соседней Венесуэлы на спорную часть территории Гайаны - регион Эссекибо.

Британский патрульный корабль HMS Trent в настоящее время находится в порту Бриджтауна на острове Барбадос. Ожидается, что он прибудет в регион после католического рождества и проведет совместные учения с гайанскими военными. По данным Королевского флота, корабль предназначен для пограничного патрулирования.

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На этой неделе министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания "продолжит работать с партнерами в регионе, чтобы обеспечить соблюдение территориальной целостности Гайаны и предотвратить эскалацию".

Кризис между Венесуэлой и Гайаной обострился в последние годы после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах, на которые претендует и Венесуэла. В частности, Каракас выступает против выдачи Джорджтауном нефтяным компаниям разрешений на бурение в этих водах.

3 декабря состоялся референдум, на котором граждане Венесуэлы высказались за присоединение Эссекибо к стране. После этого в Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы.

Разногласия Венесуэлы и Гайаны вызывают обеспокоенность в регионе, страны которого призывают конфликтующие стороны избежать эскалации ситуации. Так, президент Бразилии Лула да Силва призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро воздержаться от "односторонних мер", которые могли бы обострить пограничный спор.

14 декабря в Сент-Винсент и Гренадины президент Гайаны Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели обсуждения по Эссекибо, являющейся предметом спора между двумя странами. Гайана и Венесуэла договорились продолжить диалог и не применять силу против друг друга.

Великобритания Гайана Венесуэла Эссекибо
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