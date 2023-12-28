Венесуэла ответит учениями на приближение британского корабля к Гайане

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать военные учения в Атлантике в ответ на прибытие корабля ВМС Великобритании к берегам Гайаны, сообщает EFE.

"Я отдал приказ о начале совместных учений оборонительного характера вооруженных сил Венесуэлы в восточной части Карибского бассейна, вдоль побережья Атлантического океана (...) в ответ на провокации и угрозы со стороны Соединенного Королевства миру и суверенитету нашей страны", - заявил Мадуро

Мадуро не уточнил масштабы и продолжительность маневров, но подчеркнул, что прибытие британского корабля HMS Trent является "неприемлемой угрозой". В то же время он добавил, что "делает ставку" на дипломатию и мир.

По данным западных СМИ, к учениям привлекут 5,6 тысячи военнослужащих.

Ранее 28 декабря правительство Венесуэлы осудило прибытие в Гайану британского военного корабля HMS Trent на фоне территориального спора Каракаса и Джорджтауна за регион Эссекибо. В Каракасе призвали власти Гайаны принять "немедленные меры" для вывода корабля HMS Trent из территориальных вод страны, воздержаться от дальнейшего вовлечения "военных держав" в территориальный спор.

Великобритания решила направить HMS Trent к берегам Гайаны в знак дипломатической и военной поддержки этой бывшей британской колонии.

Кризис между Венесуэлой и Гайаной обострился в последние годы после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах, на которые претендует и Венесуэла. В частности, Каракас выступает против выдачи Джорджтауном нефтяным компаниям разрешений на бурение в этих водах.

3 декабря в Венесуэле провели референдум и объявили, что граждане высказались за присоединение Эссекибо к стране. Каракас объявил о первых запланированных мерах по контролю за Эссекибо, в том числе о выдаче лицензий на участки недр региона. В Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы. 14 декабря 2023 года президент Гайаны Ирфаан Али и Мадуро провели переговоры и договорились продолжить диалог и не применять силу против друг друга.