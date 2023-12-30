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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Белграде сторонники сербской оппозиции вышли на митинг

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Тысячи сторонников сербской оппозиции в субботу проводят митинг в центре Белграда, они требуют аннулирования результатов парламентских выборов, состоявшихся в стране 17 декабря.

По сообщению телеканала РТС, "акция протеста организована по инициативе общественной организации "ПроГлас", ее также поддержали представители коалиции "Сербия против насилия".

"Участники акции говорят, что не признают результатов парламентских выборов 17 декабря и призывают к их аннулированию", - отмечает телеканал.

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На кадрах с места события видна толпа людей с флагами Сербии.

По окончании акции ее участники намерены пройти по центральным улицам Белграда к зданию Конституционного суда Сербии.

Накануне, также в центре Белграда, состоялась акция студентов, которые выразили несогласие с результатами выборов. Они на сутки разбили палаточный лагерь на одной из основных улиц сербской столицы. В субботу утром этот лагерь демонтировали.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент страны), а также в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.

За коалицию "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича отдали голоса около 47% избирателей. На второе место с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит коалиция "Сербия против насилия". На третьем месте с 6,9% голосов избирателей - представители Социалистической партии Сербии.

Белград Сербия
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