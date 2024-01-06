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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Минобороны РФ заявило о перехвате четырех ракет ВСУ над Крымом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении в половине первого ночи по московскому времени над Крымским полуостровом четырех украинских ракет.

"Около 00.30 мск. пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Минобороны РФ Крым
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