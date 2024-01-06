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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Что случилось этой ночью: суббота, 6 января

Ракетная тревога в Белгороде, землетрясение в Лос-Анджелесе, отражение пиратской атаки в Аравийском море

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Гладков.

- Землетрясение произошло недалеко от Лос-Анджелеса. Сообщений о пострадавших или серьезном ущербе зданиям не поступало.

- Число жертв землетрясения в Японии достигло 100. Еще более 200 числятся пропавшими без вести.

- ВМС Индии пришли на помощь подвергшемуся атаке в Аравийском море сухогрузу. Судно пытались захватить 6 неизвестных людей.

- Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" зашел в Красное море. Ранее он находился в Аденском заливе.

- Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км. Шлейф протянулся на 5 км.

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