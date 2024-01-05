ВМС Индии пришли на помощь подвергшемуся атаке в Аравийском море судну

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - ВМС Индии успешно эвакуировали около 20 членов экипажа с судна, которое попытались захватить неизвестные в Аравийском море, сообщает в пятницу Associated Press.

В военно-морских силах страны заявили, что сухогруз Lila Norfolk под флагом Либерии отправил сообщение о том, что пять или шесть вооруженных человек поднялись на борт судна в четверг вечером. ВМС Индии направили на помощь судну корабль, задействованный в операциях по обеспечению безопасности на море. После нескольких часов наблюдения за движением сухогруза группа военных поднялась на борт.

Военные обыскали судно, однако посторонних на борту не обнаружили. В ВМС предположили, что "пираты, вероятнее всего, отказались от попытки захвата после предупреждения индийского флота". Военные из соображений безопасности эвакуировали 21 члена экипажа.

После эвакуации индийский корабль предоставил помощь судну в восстановлении электроснабжения, чтобы после нормализации обстановки оно могло возобновить свой рейс.