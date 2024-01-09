Что случилось этой ночью: вторник, 9 января

Конгресс США близок к соглашению по миграционной политике, Остин переведен из отделения интенсивной терапии, трое пострадавших после атаки ВСУ на Белгород

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Конгресс США может прийти к соглашению по миграционной политике на этой неделе, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд, возглавляющий республиканцев на переговорах с демократами.

- Израиль хочет использовать возвращение палестинцев на север сектора Газа в сделке с ХАМАС. Израильские власти сообщат об этом госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе его визита в Израиль на этой неделе, пишет Axios со ссылкой на источники.

- Три человека пострадали в результате украинской атаки на Белгород. Минобороны заявило о перехвате 10 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью.

- Шеф Пентагона переведен из отделения интенсивной терапии. Ллойд Остин "испытывает дискомфорт, но прогноз хороший", он "продолжает следить за повседневной деятельностью министерства обороны по всему миру", заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

- Армения согласилась на встречу с Азербайджаном в США в трехстороннем формате. По словам секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна, этот вопрос обсуждался со старшим советником госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

- Американская лунная миссия оказалась под угрозой срыва из-за отказа двигателя. Космический аппарат Peregrine, возможно, не сможет совершить мягкую посадку на Луну, заявила компания-разработчик Astrobotic Technologies.