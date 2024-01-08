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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Три человека пострадали в результате украинской атаки на Белгород

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о троих пострадавших после атаки с украинской стороны на областной центр и пригород.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть трое пострадавших - женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Кроме того, по его информации, в городе выбиты окна в двух многоквартирных домах и одном частном, три автомобиля повреждены осколками. На стоянке неназванного предприятия загорелись четыре грузовика, их уже потушили. В Белгородском районе повреждена крыша частного дома.

Белгород Вячеслав Гладков
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