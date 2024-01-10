Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Алиев заявил, что Азербайджан ни на шаг не сдвинется с занятых позиций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не намерен отводить "зеркально" войска от условной границы с Арменией.

"Меня попросили несколько коллег, чтобы стороны отвели войска в зеркальной форме. Я спросил, куда отвести? Мне сказали туда, откуда вернулись. Я говорю, что мы из Баку прибыли, в Баку вернуться что ли? Нас на этих территориях не было на протяжении 30 лет. Если бы эти территории были границей, и Армения признала бы ее границей, то она указала бы ее. Но ведь она сама не считала ее границей, она считала, что ее граница находится в Агдаме", - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

"На мой вопрос так никто не дал ответа. Поэтому мы никуда не уйдем, ни на один шаг не сдвинемся ни с позиций, занятых в мае 2021 года, ни с позиций, занятых в сентябре 2022 года, потому что граница должна быть определена", - подчеркнул он.

При этом, по словам азербайджанского лидера, претензии Армении к Азербайджану безосновательны, так как на территории условной границы нет никаких населенных пунктов.

"Армения, в свою очередь, держит под оккупацией наши села, и это недопустимо. Считаю, в конце этого месяца пройдет заседание комиссии, на которой будет внесена ясность по поводу этого вопроса", - отметил Алиев.

Он также заявил, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от вопроса делимитации границы, так как Азербайджан в настоящее время не закончил делимитацию границ и с другими соседними странами.

"В мирном соглашении (с Арменией - ИФ) может быть какой-то пункт о делимитации, однако если мы будем ждать делимитацию для заключения мирного соглашения, то придется ждать 30-50 лет, а то и вовсе оно не будет подписано", - сказал он.

Алиев считает, что сперва должно быть подписано мирное соглашение, настолько быстро, насколько это возможно, а процесс делимитации должен быть продолжен.

Азербайджан Ильхам Алиев Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Железные дороги Китая перевезли рекордное число пассажиров и грузов в 2023 году

Железные дороги Китая перевезли рекордное число пассажиров и грузов в 2023 году

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

"Дочка" Suzuki вложит $4,2 млрд в новый автомобильный завод в Индии

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

Британский министр обороны заявил об отражении масштабной атаки хуситов

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные нанесли удары еще по 150 целям ХАМАС в Газе

Турпоток в Таиланд из России в 2023 году превысил показатель 2019 года

Турпоток в Таиланд из России в 2023 году превысил показатель 2019 года

В ходе беспорядков в Эквадоре погибли 13 человек, в том числе полицейские

В ходе беспорядков в Эквадоре погибли 13 человек, в том числе полицейские

Нефть Brent подорожала до $77,9 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });