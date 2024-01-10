Алиев заявил, что Азербайджан ни на шаг не сдвинется с занятых позиций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не намерен отводить "зеркально" войска от условной границы с Арменией.

"Меня попросили несколько коллег, чтобы стороны отвели войска в зеркальной форме. Я спросил, куда отвести? Мне сказали туда, откуда вернулись. Я говорю, что мы из Баку прибыли, в Баку вернуться что ли? Нас на этих территориях не было на протяжении 30 лет. Если бы эти территории были границей, и Армения признала бы ее границей, то она указала бы ее. Но ведь она сама не считала ее границей, она считала, что ее граница находится в Агдаме", - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

"На мой вопрос так никто не дал ответа. Поэтому мы никуда не уйдем, ни на один шаг не сдвинемся ни с позиций, занятых в мае 2021 года, ни с позиций, занятых в сентябре 2022 года, потому что граница должна быть определена", - подчеркнул он.

При этом, по словам азербайджанского лидера, претензии Армении к Азербайджану безосновательны, так как на территории условной границы нет никаких населенных пунктов.

"Армения, в свою очередь, держит под оккупацией наши села, и это недопустимо. Считаю, в конце этого месяца пройдет заседание комиссии, на которой будет внесена ясность по поводу этого вопроса", - отметил Алиев.

Он также заявил, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от вопроса делимитации границы, так как Азербайджан в настоящее время не закончил делимитацию границ и с другими соседними странами.

"В мирном соглашении (с Арменией - ИФ) может быть какой-то пункт о делимитации, однако если мы будем ждать делимитацию для заключения мирного соглашения, то придется ждать 30-50 лет, а то и вовсе оно не будет подписано", - сказал он.

Алиев считает, что сперва должно быть подписано мирное соглашение, настолько быстро, насколько это возможно, а процесс делимитации должен быть продолжен.