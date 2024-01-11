Алиев назвал неприемлемым предложение Армении по делимитации границы по картам 70-х годов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не согласен с предложением Еревана по делимитации армяно-азербайджанской границы на основании карт 70-х годов.

"Если говорить о политических основах, то за точку отсчета следует взять либо период создания Азербайджанской Демократической Республики, либо период советизации. Это политическая методология. Если мы отдаем предпочтение хронологической методологии, то давайте посмотрим, какие были карты в начале XX века, построим свою работу на этих картах", - заявил Алиев, добавив, что "не следует строить свою работу на какой-либо карте".

"Для активизации работы комиссии должны быть созданы экспертные группы. Пусть они обойдут эти места и определят эту границу. Потому что сегодня наша граница носит условный характер", - считает азербайджанский лидер.