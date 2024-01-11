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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Что произошло за день: четверг, 11 января

Задержан Сергей Удальцов, скончался худрук Малого театра, граница Финляндии с Россией останется закрытой, в Москве прошла зимняя гроза

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скончался художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Ему было 88 лет. Соломина похоронят на Троекуровском кладбище, прощание состоится в театре в понедельник.

- Задержан координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, следствие предъявило ему обвинение в оправдании терроризма. Как ожидается, 12 января следствие попросит суд поместить Удальцова под стражу.

- В кампании по выборам президента России участвуют 11 человек, сообщили в ЦИК.

- Граница Финляндии с РФ останется закрытой до 11 февраля. Продолжит работать только пограничная станция Вайниккала для грузового железнодорожного сообщения.

- ВМС Ирана заявили о задержании и конфискации танкера в Оманском заливе в ответ на "кражу Соединенными Штатами иранской нефти в 2023 году". Перед этим сообщалось, что танкер St. Nikolas изменил курс, связь с ним была потеряна, на борт проникли люди в военной форме.

- Президент Польши Анджей Дуда решил помиловать бывшего главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Их задержали ранее на этой неделе в президентском дворце в Варшаве, куда они прибыли по приглашению Дуды.

- В Москве наблюдали зимнюю грозу. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил редкое явление теплой погодой и прохождением холодного фронта, что привело к конвекции.

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