При новом взрыве в Кабуле погибли шесть человек

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - На западе Кабула произошел взрыв в преимущественно шиитском районе Дашти-Барчи, там погибли шесть человек и еще 19 были ранены, сообщает агентство Aamaj News.

Взрыв в районе, где живут в основном представители народности хазара, произошел 11 января около 15:10 по местному времени (13:40 по Москве).

Утром в этот же день на севере Кабула взрыв произошел у мечети Абу Муслима Хорасани в районе Хайрхана.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало сегодняшние взрывы. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

9 января в районе Алухило 16-го округа Кабула был подорван микроавтобус с пассажирами, погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения. Ответственность за этот теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Также ИГ взяла ответственность за нападение 6 января в районе Дашти-Барчи, где был взорван автобус с пассажирами. По данным полиции Кабула, погибли два человека, 14 получили ранения. Однако ИГ утверждал, что в результате этого нападения погибли 20 человек.