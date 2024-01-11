Очередной взрыв произошел в Кабуле

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Кабуле в четверг утром вблизи мечети в районе Хайрхана произошел взрыв, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Взрыв произошел сегодня утром в 7:15 рядом с мечетью Абу Муслима Хорасани, недалеко от пересечения улицы Панджсад Фамили в Кабуле. Пока нет никакой информации о характере и возможных жертвах этого события", - говорится в сообщении.

Во вторник, 9 января, в районе Алухило 16-го округа Кабула был подорван микроавтобус с пассажирами, погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.

По словам начальника пресс-центра управления МВД Кабула Халида Задрана, в ходе расследования теракта арестован подозреваемый. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Эта же террористическая группировка взяла ответственность за нападение в субботу, 6 января, в районе Дашти-Барчи, на западе афганской столицы, преимущественно заселенном шиитами народности хазара, где был взорван автобус с пассажирами. По данным полиции Кабула, погибли два человека, 14 получили ранения. Однако боевики утверждали, что в результате этого нападения погибли 20 человек.