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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:10

ИГИЛ взяла ответственность за теракт в Кабуле

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Группировка ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса, перевозившего мирных жителей в Кабуле, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Автобус с пассажирами был подорван накануне вечером в районе Дашти-Барчи, на западе афганской столицы, преимущественно заселенном шиитами народности хазара.

Начальник пресс-центра управления полиции Кабула Халед Задран сообщил накануне вечером в социальных сетях, что в результате взрыва пассажирского автобуса погибли два человека, 14 получили ранения.

ИГ утверждает, что жертвами нападения стали 20 человек.

ИГИЛ Кабул
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