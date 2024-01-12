Что случилось этой ночью: пятница, 12 января

США и их союзники обстреляли Йемен, Хантер Байден не признал свою вину в неуплате налогов, во Франции сформировали кабмин

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США и Британия при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Основными целями стали аэропорты и прилегающие к ним районы, а также лагерь хуситов в Сааде. Москва на фоне ударов запросила на 12 января срочное заседание Совбеза ООН.

- США ввели санкции в отношении одного физлица и трех юрлиц РФ за "передачу ракет из КНДР в Россию", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

- Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил состав нового кабмина, сформированного премьером Габриэлем Атталем. Главой МИД стал генсек партии "Возрождение" Стефан Сежурне, официальным представителем правительства - Приска Тевено.

- Сын президента США Джо Байдена Хантер не признал себя виновным по девяти обвинениям в неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн.

- "Барселона" со счетом 2:0 победила "Осасуну" и вышла в финал Суперкубка Испании по футболу, где 14 января сыграет с "Реалом".