Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Обязательная маркировка пива и алкоголя в алюминиевых банках введена в РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков (пуаре, медовухи, сидра) с 15 января 2024 года распространяется в РФ на продукцию во всех видах упаковки, включая алюминиевую банку. Маркировка уже действует в отношении напитков в кегах, стекле и пластике.

Также с понедельника маркировка стала обязательной для розничных продаж в разлив. "С этой даты розничные магазины и другие предприятия, которые продают пиво и слабоалкогольные напитки в розлив из кег, должны передавать в систему маркировки данные об их подключении к оборудованию для розлива и продажах с помощью контрольно-кассовой техники", - говорится в сообщении пресс-службы ООО "Оператор ЦРПТ" (оператор системы маркировки "Честный знак").

По данным ЦРПТ, в настоящее время в государственной системе маркировки зарегистрировалось более 54,5 тыс. розничных участников оборота, которые в том числе продают пиво на разлив. "Представители данного сегмента заявили о своей готовности к новому этапу маркировки пивной продукции", - отмечается в пресс-релизе.

"Процессы маркировки и прослеживаемости на этом рынке вводятся поэтапно и завершатся в 2025 году. Следующий этап - 1 апреля 2024 года. С этой даты продажа кегового пива без кода маркировки не допускается. Уже сейчас мы фиксируем прирост легального производства пива и слабоалкогольных напитков на 20,8%, который также зафиксировал Росстат, а с введением инструментов прослеживаемости при розничных продажах, которые запускаются 15 января и 1 июня 2024 года, ожидаем увидеть аналогичный результат и во всей товаропроводящей цепи", - приводятся в сообщении слова руководителя управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова.

РФ начала внедрять обязательную маркировку пива и слабого алкоголя с 1 марта 2023 года. С этой даты производители должны были регистрироваться в системе маркировки "Честный знак". С 1 апреля началась маркировка пива в кегах. С 1 октября - в стеклянных и ПЭТ-бутылках.

ЦРПТ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 14 января

Потребление газа в РФ в Единой системе газоснабжения обновило рекорд

Энергетики начали подачу тепла в дома жителей Липецка после аварии

В тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больница

В тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больница

Роспотребнадзор нашел экономические мотивы заявлений об угрозе "болезни Х"

Роспотребнадзор нашел экономические мотивы заявлений об угрозе "болезни Х"

Открытый огонь на складе Wildberries в Петербурге потушен

Дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено после пожара на складе Wildberries

Дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено после пожара на складе Wildberries

Что произошло за день: суббота, 13 января

Поставки газа потребителям РФ по Единой системе газоснабжения обновили рекорд

Поставки газа потребителям РФ по Единой системе газоснабжения обновили рекорд

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });