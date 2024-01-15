Обязательная маркировка пива и алкоголя в алюминиевых банках введена в РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков (пуаре, медовухи, сидра) с 15 января 2024 года распространяется в РФ на продукцию во всех видах упаковки, включая алюминиевую банку. Маркировка уже действует в отношении напитков в кегах, стекле и пластике.

Также с понедельника маркировка стала обязательной для розничных продаж в разлив. "С этой даты розничные магазины и другие предприятия, которые продают пиво и слабоалкогольные напитки в розлив из кег, должны передавать в систему маркировки данные об их подключении к оборудованию для розлива и продажах с помощью контрольно-кассовой техники", - говорится в сообщении пресс-службы ООО "Оператор ЦРПТ" (оператор системы маркировки "Честный знак").

По данным ЦРПТ, в настоящее время в государственной системе маркировки зарегистрировалось более 54,5 тыс. розничных участников оборота, которые в том числе продают пиво на разлив. "Представители данного сегмента заявили о своей готовности к новому этапу маркировки пивной продукции", - отмечается в пресс-релизе.

"Процессы маркировки и прослеживаемости на этом рынке вводятся поэтапно и завершатся в 2025 году. Следующий этап - 1 апреля 2024 года. С этой даты продажа кегового пива без кода маркировки не допускается. Уже сейчас мы фиксируем прирост легального производства пива и слабоалкогольных напитков на 20,8%, который также зафиксировал Росстат, а с введением инструментов прослеживаемости при розничных продажах, которые запускаются 15 января и 1 июня 2024 года, ожидаем увидеть аналогичный результат и во всей товаропроводящей цепи", - приводятся в сообщении слова руководителя управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова.

РФ начала внедрять обязательную маркировку пива и слабого алкоголя с 1 марта 2023 года. С этой даты производители должны были регистрироваться в системе маркировки "Честный знак". С 1 апреля началась маркировка пива в кегах. С 1 октября - в стеклянных и ПЭТ-бутылках.