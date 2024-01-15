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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

В Евросоюзе призвали КНДР прекратить пуски ракет

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил заявление, решительно осуждающее запуск Северной Кореей баллистической ракеты 14 января.

"ЕС призывает КНДР прекратить все незаконные действия, которые подрывают международный мир и безопасность в ее регионе и за его пределами, - говорится в коммюнике. - Единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через участие КНДР в диалоге с соответствующими сторонами и выполнение своих обязательств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН о полном, поддающемся проверке и необратимом отказе от своего ядерного оружия и баллистических ракет".

В ЕС заявляют о готовности работать со всеми партнерами в продвижении дипломатического процесса, направленного на денуклеаризацию Корейского полуострова.

15 января Пхеньян подтвердил проведенное днем ранее испытание гиперзвуковой ракеты.

"14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой. (...) Запуск проведен успешно", - говорилось в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Евросоюз ЕВС КНДР ООН
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