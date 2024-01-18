В Эстонии с 2025 года введут налог на автомобили

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии одобрило законопроект о налоге на моторно-транспортные средства, сообщают эстонские СМИ.

"Цель налога на моторно-транспортные средства заключается в сокращении использования автомобилей, особенно в городах, и ориентация людей на экологически более чистые виды транспорта", - сообщил министр финансов Март Вырклаев.

По его словам, "автомобильный парк Эстонии - чуть ли не самый загрязняющий по выбросам углекислого газа и старейший в Европе" и, если средний возраст автомобилей в Евросоюзе составляет 12 лет, то в Эстонии - 17 лет.

"Согласно регистрационным данным, в 2022 году самые загрязняющие окружающую среду автомобили в ЕС были куплены в Эстонии. Кроме того, количество транспортных средств на человека у нас больше, чем в среднем по региону", - сообщил министр.

Введение нового налога Вырклаев обосновал также необходимостью пополнения госбюджета.

Налог вступит в силу с 2025 года, он состоит из двух частей: налога на автомобиль и регистрационного сбора. На его размер будут влиять выбросы транспортных средств, а для грузовиков будет учитываться еще и их масса.

Исключения сделают для автомобилей спецслужб, транспортных средств, переоборудованных для людей с ограниченными возможностями, а также транспортных средств, освобождаемых от налога на основании соглашений с иностранными государствами.