Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

В Эстонии с 2025 года введут налог на автомобили

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии одобрило законопроект о налоге на моторно-транспортные средства, сообщают эстонские СМИ.

"Цель налога на моторно-транспортные средства заключается в сокращении использования автомобилей, особенно в городах, и ориентация людей на экологически более чистые виды транспорта", - сообщил министр финансов Март Вырклаев.

По его словам, "автомобильный парк Эстонии - чуть ли не самый загрязняющий по выбросам углекислого газа и старейший в Европе" и, если средний возраст автомобилей в Евросоюзе составляет 12 лет, то в Эстонии - 17 лет.

"Согласно регистрационным данным, в 2022 году самые загрязняющие окружающую среду автомобили в ЕС были куплены в Эстонии. Кроме того, количество транспортных средств на человека у нас больше, чем в среднем по региону", - сообщил министр.

Введение нового налога Вырклаев обосновал также необходимостью пополнения госбюджета.

Налог вступит в силу с 2025 года, он состоит из двух частей: налога на автомобиль и регистрационного сбора. На его размер будут влиять выбросы транспортных средств, а для грузовиков будет учитываться еще и их масса.

Исключения сделают для автомобилей спецслужб, транспортных средств, переоборудованных для людей с ограниченными возможностями, а также транспортных средств, освобождаемых от налога на основании соглашений с иностранными государствами.

Евросоюз Эстония Март Вырклаев Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Молдавии допустили, что по окончании отопительного сезона будут использовать газ "Газпрома"

В Молдавии допустили, что по окончании отопительного сезона будут использовать газ "Газпрома"

Главе Эстонской православной церкви Московского патриархата не продлили ВНЖ

Эстония денонсирует договор с Россией о юридической помощи

Эстония денонсирует договор с Россией о юридической помощи

США выдали большую часть виз для участия делегации РФ в мероприятиях Совбеза ООН

В парламенте Азербайджана призвали приостановить экономические отношения с Парижем

Москва пообещала зеркальный ответ США на конфискацию российских активов

Москва пообещала зеркальный ответ США на конфискацию российских активов

Акции Европы в среду упали на статданных, заявлениях Лагард

Акции Европы в среду упали на статданных, заявлениях Лагард

США нанесли удары по 14 ракетным установкам хуситов в Йемене

Военная операция на Украине

Байден встретился с лидерами Конгресса по поводу выделения помощи Украине

Байден встретился с лидерами Конгресса по поводу выделения помощи Украине

Глава Генштаба Израиля заявил о возросшей вероятности военной операции в Ливане

Глава Генштаба Израиля заявил о возросшей вероятности военной операции в Ливане
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });