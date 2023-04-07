Молдавская Energocom и греческая DEPA заключили рамочный контракт о закупках газа

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с греческим газовым оператором DEPA в сфере закупок газа. Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в пятницу в социальных сетях по итогам своего визита в Грецию.

Документ был подписан 6 апреля в рамках визита.

Парликов отметил, что "Греция является главными воротами на юге Европы для сжиженного природного газа (СПГ), более половины из которого поступает из США".

"Молдавская госкомпания Energocom – первая и пока единственная компания в мире, имеющая практический опыт использования "вертикального коридора" Греция-Болгария-Румыния-Молдавия-Украина. Опыт Energocom в прошлом сезоне с использованием интерконнектора Греция-Болгария показал целесообразность использования Трансбалканского газопровода в реверсном режиме", - отметил министр.

По его словам, сотрудничество Молдавии и Греции в области природного газа позволит лучше использовать подземные газовые хранилища на Украине для повышения безопасности газоснабжения Центральной Европы в зимний период. Благодаря контракту между Energocom и DEPA Молдавия "сможет закупать газ, воспользовавшись выгодными рыночными условиями", написал Парликов.

Контракт EFET (Европейской федерации энерготрейдеров) является рамочным и предшествует любому договору купли-продажи. Заключение такого контракта является обязательным для компаний, работающих в Европейском союзе, уточняется в сообщении Energocom.

"Греция на сегодняшний день является стратегическим центром с точки зрения имеющихся источников энергоресурсов. Здесь есть один терминал сжиженного природного газа, второй будет готов к концу года. Этот терминал получает газ из нескольких географических точек, с Востока, из США и Африки, и цены благоприятные", - пояснил исполняющий обязанности директора Energocom Виктор Бынзарь. Его слова приводятся в пресс-релизе компании.

В ходе визита в Грецию молдавская делегация провела встречи с заместителем министра иностранных дел по вопросам экономической дипломатии Костасом Фрагогианнисом, директором компании Gastrade (управляющей проектом терминала СПГ в Александруполисе) Костасом Сифнайосом и директором DEPA Костасом Ксифарасом.

До осени 2021 года Молдавия покупала газ исключительно у "Газпрома". Затем страна стала закупать газ у альтернативных источников. В частности, поставки осуществляются из Румынии.